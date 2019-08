Esporte Tacão derrota Aparecida na estreia da Divisão de Acesso

Jogando no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, mas na condição de visitante, o Tacão venceu o Aparecida, neste sábado (10), por 1 a 0, na estreia das duas equipes na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O gol solitário que garantiu a vitória do Trindade foi anotado por Bruno Sabino, aos 12 minutos do segundo tempo. A partida recebeu público pagante de 159 ...