Esporte Tabela do Goianão Feminino, que terá quatro equipes, é divulgada Aliança, Anhanguera, Goiás/Universo e Independente disputam torneio, que começa no dia 22

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (13), a tabela do Campeonato Goiano feminino. Com início em 22 de setembro (domingo), o torneio terá quatro clubes participantes: Aliança, Anhanguera, Goiás/Universo e Independente. A decisão será no dia 22 de novembro. De acordo com o diretor técnico da FGF, Roberto Sampaio,...