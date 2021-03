Esporte Tabela da Copa do Brasil: veja datas da 2ª fase para os clubes goianos Fase é disputada em partida única e, em caso de empate nas partidas, decisão será nos pênaltis

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (26), a tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil. Ainda faltam a definição de uma equipe, justamente no jogo entre Goianésia e CRB, neste sábado (27), às 15h30, em Mesquista (RJ). O Vila Nova vai enfrentar o Juventude em casa, no dia 8 de abril (quinta-feira), às 21h30. A partida está marcada para o Onésio Brasileiro Alvarenga. O A...