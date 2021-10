Esporte Taça restaurada tem espaço afetivo no Atlético-GO Diretoria do Dragão fez trabalho de recuperação de relíquia conquistada há 50 anos

Relíquia da conquista do Torneio da Integração Nacional, o troféu recebido pelo Atlético-GO ganhou tratamento especial. De dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, a peça que simboliza o primeiro título nacional do Dragão foi restaurada. “Foi um processo lento e gradual de recuperação”, resumiu o gerente de marketing, André Nunes.O primeiro passo do clube foi buscar imagens ...