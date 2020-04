A Vila Olímpica, que está em construção para os Jogos de Tóquio no ano que vem, poderá ser usada como hospital temporário na ajuda contra a pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, por Yuriko Koike, governador de Tóquio.



O enorme complexo habitacional da Baía de Tóquio, abrigará até 11 mil atletas olímpicos e 4,4 mil paraolímpicos, além de pessoal de apoio durante as duas semanas de Jogos em 2021, em seus 24 edifícios.



Koike disse que a Vila Olímpica é "uma das opções" analisadas. "Mas ainda não foi definido. Estamos falando de vários lugares e avaliando cada possibilidade." Outra alternativa, disse Koike, é que o governo da cidade de Tóquio compre um hotel para hospitalizar pacientes no meio da pandemia.



Na quinta-feira, o Japão já havia relatado cerca de 3.300 casos de coronavírus e 74 mortes, segundo o ministro da Saúde. A capital japonesa relatou 97 novos casos nesta quinta, o que fez com que as autoridades procurassem mais leitos.



As 5.600 unidades da Vila Olímpica serão reformadas após os Jogos e vendidas. Quase mil delas estão atualmente à venda ou já foram vendidas. Espera-se que eles comecem a ser ocupados como área residencial a partir de 2023, e os preços dos apartamentos são anunciados entre US$ 500 mil (cerca de 2,6 milhões) e US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões).



A Vila Olímpica é um negócio conjunto entre dez empresas importantes do Japão e as autoridades de Tóquio.