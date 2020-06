Esporte Tóquio planeja diminuir o orçamento com a organização dos Jogos Olímpicos Cálculos no Japão apontam que o adiamento dos Jogos por um ano por causa da pandemia poderá custar de R$ 9,8 bilhões a R$ 29,5 bilhões

Não passa pela cabeça dos organizadores cancelar a Olimpíada de Tóquio-2020 por causa do coronavírus, mas é de muito bom agrado diminuir os gastos com a competição que está prevista para ser disputada de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem. Os cálculos no Japão apontam que o adiamento dos Jogos por um ano por causa da pandemia poderá custar de US$ 2 bilhões (cerca...