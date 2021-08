Esporte Tóquio festeja e passa bastão para Paris após esporte superar o medo nas Olimpíadas Com a presença da prefeita da cidade, Anne Hidalgo, a capital francesa se apresentou em Tóquio para o que, todos esperam, seja a retomada dos Jogos em condições normais

Cinquenta e sete anos depois de dizer Sayonara (adeus, em japonês) ao fim das Olimpíadas de 1964, desta vez Tóquio se despediu com um "Arigatô" de uma edição sem precedentes do maior evento esportivo do planeta. A palavra, que significa "obrigado", foi transmitida neste domingo (8) nos telões da cerimônia de encerramento de Tóquio-2020, realizada no estádio Olímpi...