Esporte Tóquio-2020: Pâmela Rosa revela que competiu lesionada Brasileira também agradeceu a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos

A skatista brasileira Pâmela Rosa, líder do ranking mundial, revelou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (26) que competiu lesionada nas Olimpíadas de Tóquio-2020, pouco depois de se despedir da competição. Ela publicou uma foto no Instagram do tornozelo inchado e com hematomas. "Mais uma vez enfrentei uma competição lesionada, mas essa lesão não me...