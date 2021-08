Esporte Tóquio-2020: os destaques na agenda da Olimpíada Os eventos mais importantes até a próxima quinta-feira (5)

>>>> Segunda (2) Em seu quinto jogo na Olimpíada, o vôlei feminino brasileiro enfrenta o Quênia às 9h45. A partir das 23h, saem os primeiros campeões de boxe. Serão seis dias seguidos de pódio até o término dos Jogos. >>>> Terça (3) No atletismo, há as finais do salto com vara às 7h20. Com um frustrante décimo lugar n...