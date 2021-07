Esporte Tóquio-2020: os destaques na agenda da Olímpiada Quinta-feira (22) será de estreia do Brasil no futebol masculino. Veja também a programação da sexta (22)

>>> Quinta-feira (22) Depois da conquista do ouro no Rio-2016, o futebol masculino brasileiro reencontra a Alemanha, rival na última final, às 8h30. Sem Neymar, o veterano Daniel Alves, de 38 anos, é o líder do Brasil nesta edição. O jogo pelo ouro está marcado para 7 de agosto. >>> Sexta-feira (23) A cerimônia de abertura da Olimpíada acontecerá ...