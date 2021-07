Esporte Tóquio-2020: lutadora tem torcida do pai em Barro Alto, desta vez sem telão na praça

Enquanto Laís Nunes enfrentará adversárias duras do outro lado do mundo, Geraldo José de Oliveira, de 53 anos, comerciante na cidade de Barro Alto, interior de Goiás, estará com o coração apertado torcendo por uma medalha da goiana. A torcida é especial porque trata-se do pai da lutadora brasileira.Para ele, não será fácil ver a filha lutando por uma medalha. “Coração ...