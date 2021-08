Esporte Tóquio-2020: Laís Nunes termina participação na 14ª colocação do wrestling Lutadora goiana perde na estreia e não tem chance de voltar ao tapete para disputar repescagem

A lutadora goiana Laís Nunes terminou sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio com 14ª colocação na categoria até 62kg, estilo livre, do wrestling. Derrotada na estreia pela búlgara Taybe Mustafa Yusein, a representante goiana não teve chance de lutar a repescagem. Após estrear com derrota por 4 a 1, Laís Nunes viveu horas de angústia e espera. Para seguir...