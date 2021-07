Esporte Tóquio-2020: futebol masculino estreia em reedição de última final Seleção treinou pela 1ª vez com os 22 convocados nesta terça-feira (20)

O técnico André Jardine contou nesta terça-feira (20) com todos os 22 convocados no treino da seleção brasileira olímpica masculina, na cidade de Yokohama. O goleiro Brenno e atacante Malcom se juntaram hoje ao grupo, no penúltimo preparatório antes da estreia. As informações são da Agência Brasil. O primeiro jogo da equipe brasileira será nesta quinta (22), às 8h3...