Esporte Tóquio-2020: 'está nos cascos', diz Wolverine sobre Laís Nunes

No dia 11 de março de 2020, a OMS decretou pandemia do novo coronavírus. Dois dias depois, a lutadora goiana Laís Nunes obteve vaga nos Jogos Olímpicos. A comemoração foi um misto de alívio e preocupação. Após mais de um ano e quatro meses, Laís Nunes embarca para o Japão após superar adversidades. Para isso contou com o companheirismo do lutador Hugo Wolverine, com ...