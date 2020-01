Esporte Tóquio-2020 divulga pôsteres oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Ao todo são 20 pôsteres de 19 artistas, sendo 12 das Olimpíadas e oito das Paralimpíadas, que serão espalhados até o dia 16 de fevereiro pela capital japonesa

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 divulgou nesta segunda-feira (6) os pôsteres oficiais das duas competições, que acontecerão entre os meses de julho e setembro. As obras foram desenvolvidas por pintores, fotógrafos, calígrafos e artistas de mangá (quadrinhos) de todas as regiões do Japão. Ao todo são 20 pôsteres de 19 artistas...