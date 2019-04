Esporte Tóquio-2020 define horários das competições e fará atletas e público madrugarem Ao todo, 339 competições em 33 modalidades integram o calendário do evento

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio divulgou nesta terça-feira (16) os horários determinados para as 339 competições das 33 modalidades que integrarão o calendário do grande evento, que será realizado entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Com a esperança de evitar os efeitos do calor que costuma ser intenso nesta época do ano na capital japonesa, a...