Esporte Tóquio-2020: brasileiros perdem nas segundas lutas na abertura do judô Gabriela Chiban e Eric Takabatake são eliminados

A brasileira Gabriela Chibana foi eliminada do judô em sua segunda luta nas Olimpíadas de Tóquio, neste sábado (24) no Japão. Depois de vencer Harriet Bonfa, do Malawi, na estreia, ela foi derrotada por ippon por Distria Kransiqi, do Kosovo, líder do ranking mundial. Gabriela já havia recebido uma punição por falta de combatividade no início do combate e levou o golp...