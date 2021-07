Esporte Tóquio-2020: Brasil bate dominicanas no vôlei em jogo de cinco sets Na estreia o time brasileiro havia vencido a Coreia do Sul. Agora pela terceira rodada do Grupo A, a seleção pega o Japão nesta quinta-feira (29)

A República Dominicana dificultou a vida do Brasil, mas não o suficiente para neutralizar Fernanda Garay. Com boa atuação da ponteira, a seleção venceu, de virada, as dominicanas por 3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13, 25/13, 23/25 e 15/12) na manhã desta terça-feira (27), na Ariake Arena, no segundo jogo do torneio feminino de vôlei das Olimpíadas de Tóquio. Na estrei...