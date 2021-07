Esporte Tóquio-2020: atleta brasileiro reclama de barulho e funk na hora de dormir em alojamento do Brasil Sem citar nomes, o atleta diz ter se decepcionado com alguns atletas que estavam participando da bagunça e se mostrou indignado com a situação

Altobeli da Silva, 30, postou diversos vídeos no Instagram Stories reclamando do barulho nos corredores do alojamento do Brasil na Vila Olímpica. Sem citar nomes, o atleta diz ter se decepcionado com alguns atletas que estavam participando da bagunça e se mostrou indignado com a situação. "Eu estou com um estresse aqui galera, chego a estar tremendo de tanto nervos...