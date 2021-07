Esporte Tóquio-2020 abre semana sob apreensão após Covid na Vila e seis atletas britânicos isolados Dirigentes do comitê local foram cobrados sobre as possíveis falhas na "bolha olímpica" criada com objetivo de evitar contaminações

A semana da abertura dos Jogos de 2020 começa em Tóquio sob apreensão de delegações com o risco de contaminação de Covid-19 e medidas de isolamento de casos identificados ou de contato próximo com infectados. Ao menos seis atletas e dois integrantes da equipe britânica foram isolados no fim da tarde de domingo (18) após a confirmação de que tiveram contato no voo...