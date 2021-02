Esporte Título mantém projeto vitorioso do Flamengo e dá alívio a Ceni A manutenção do treinador, evita que clube e elenco, com três técnicos na última temporada, passem por mais uma reformulação dentro de um calendário

Rogério Ceni sabia que sua vida ficaria muito mais difícil se o Flamengo não conquistasse o Campeonato Brasileiro. A confirmação do título veio nesta quinta-feira (25), no Morumbi, e com ela a segurança, para Ceni, de que poderá seguir com o seu trabalho à frente da equipe. O sucesso reafirma o momento vitorioso dos rubro-negros, campeões brasileiros também em 201...