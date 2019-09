Esporte Título do US Open faz Andreescu entrar no Top 5 da WTA Após vitória sobre a norte-americana Serena Williams no último sábado por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5, a tenista do Canadá, de 19 anos, ascendeu da 15ª posição para o quinto lugar do ranking

A atualização do ranking da WTA, divulgada nesta segunda-feira, mostrou várias mudanças significativas com o final do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, nos Estados Unidos. Duas delas chamaram mais a atenção: a volta da australiana Ashleigh Barty à liderança, tomando o lugar que estava com a japonesa Naomi Osaka, e a ascensão da canadense B...