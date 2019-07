Esporte Título da Copa América mantém reconstrução da seleção brasileira em curso Campeã da Copa América, seleção brasileira ganha confiança para enfrentar caminho até a Copa do Catar, em 2022

Há um ano, em julho de 2018, o Brasil chorava a derrota para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, dava adeus à competição e prolongava relação conturbada com a torcida brasileira. O desafio passou a ser maior para cada jogador convocado e, claro, para Tite, mantido no cargo. A conquista da Copa América, neste domingo (7), no Maracanã, competição que ...