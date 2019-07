Esporte Técnico volta à base do Dragão com metas Raphael Miranda, com história no departamento amador do clube, retorna com projetos pessoais e do clube

Raphael Miranda tem um histórico de proximidade com o Atlético. Na base, tentou ser jogador. Desistiu com os pés, mas pegou apito, prancheta, boné e foi trabalhar com Eurípedes Marcelino, que tem história no departamento amador do clube, nas escolinhas. Em 2013, foi técnico do Dragão no sub-17. Saiu. Passou por outros clubes, mas cinco anos e meio depois, volta ao berço....