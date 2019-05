Esporte Técnico, volante elogia concorrência no colorado

No futebol brasileiro, há décadas, existe o vício de que jogadores do meio de campo que são técnicos precisam ser adiantados para função de armadores. Ramon vai na contramão deste pensamento. Como segundo volante, sabe marcar, encurta espaços dos adversários e ajuda a proteger o lado esquerdo da defesa do Vila Nova. É pelo setor, porém, que o jogador de 22 anos auxilia...