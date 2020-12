Esporte Técnico valoriza empenho dos jogadores em vitória do Goiás Glauber Ramos enaltece dedicação da equipe na partida contra o Sport e revela que lance do gol é fruto de ensaio

Após a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, com gol de Fernandão, na Serrinha, o técnico Glauber Ramos valorizou o empenho dos jogadores na partida e revelou que a jogada que rendeu a quinta vitória ao Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro foi fruto dos treinos da semana. Apesar do placar magro e com um gol anotado logo no início do jogo, o Goiás conseguiu segura...