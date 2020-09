De uma sequência de resultados negativos à uma fase de bons resultados, que já somam dois empates e duas vitórias consecutivas, ambas fora de casa. Assim, esse é o Atlético, que chega a 12 pontos na Série A, mais aliviado nesse início de competição e à espera do próximo jogo, na quarta-feira (16), diante do Fluminense, pela 4ª fase da Copa do Brasil, no Rio.

Para o técnico Vagner Mancini, o Dragão passa por mudanças que estão dando certo, tanto nas mudanças de peças quanto no encaixe do novo sistema de jogo, mais consistente após a saída do meia Jorginho. "É óbvio que temos de usar aquilo que temos de lastro da vida. Não só dentro do futebol, não só na fase de jogador, mas como treinador. Tento de todas as formas contribuir com os jogadores para melhora de performance deles, mas de forma coletiva. Não tenho dúvidas de que o Atlético melhorou em algumas questões e uma delas, na minha opinião, é o sistema de jogo", destacou o treinador do Atlético.

Na visão dele, a marcação está mais consistente e transição nos setores de campo também evoluíram. "Hoje, estamos mais compactos, temos uma melhor saída de transição ofensiva muito mais rápida, na transição defensiva, também melhorou. É lógico, encaixamos algumas peças que eram necessárias. Inclusive, quem saiu da equipe, está entrando de novo e dando conta do recado. Então, não é só a experiência do Mancini, mas a entrega dos jogadores, também. A equipe teve uma evolução muito grande nas partidas", comentou Mancini.

Segundo ele, o marco inicial se deu após o Dragão perder do Ceará, por 2 a 0, no Estádio Olímpico. O time atleticano não jogou bem, o meia Jorginho foi substituído, a pressão interna cresceu e, depois, houve o litígio entre Jorginho e Mancini. "Acho que o ponto fundamental foi quando perdemos do Ceará (2 a 0), pois tínhamos a equipe que vinha jogando com um volante e dois meias, Marlon (Freitas) e Jorginho. A partir do momento que fiz as alterações, com o Jorginho saíndo da equipe, foi quando eu decidi que ali teríamos um preenchimento melhor da parte defensiva com o meia de criação podendo encostar mais no atacante. Antes, tínhamos dois meias que não encostavam no Kayzer. Hoje, não. Acabamos, de certa forma, acertando", detalhou o técnico.

Segundo ele, a escolha pelo zagueiro Oliveira, para atuar como volante no lugar de Marlon Freitas (contundido), se deu após observações nos treinos. Oliveira, que é zagueiro e atuou como lateral direito algumas vezes, agora passa a ser opção como volante pelas qualidades destacadas por Vagner Mancini. "Tenho dito que, em todas as partidas que faremos, serão necessários ajustes, e o ajuste foi feito. Sobre o Oliveira, já vem fazendo alguns jogos-treinos e tenho usado o Oliveira como volante seguidamente durante a semana. pois tem técnica diferenciada, bom passe, cabeceio. Então, além de aumentar a estatura da equipe, fortaleço o sistema de marcação e tenho um homem que sai de trás com um bom passe. O Oliveira vai voltar a ser zagueiro? Mas acho que nós descobrimos mais uma opção, já que temos um elenco curto. Temos temporada desgastante. Oliveira pode entrar, eventualmente, na zaga, na lateral e no meio de campo. Fico feliz porque é uma opção que já vinha sendo treinada", citou o treinador atleticano.