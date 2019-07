Esporte Técnico vê duelo com líder Bragantino como divisor de águas para Vila Nova Marcelo Cabo espera postura de mandante do Tigre e quer resgatar confiança dos jogadores

Com necessidade da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, o Vila Nova recebe o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, neste sábado (27), às 19 horas. Apesar da distância entre os dois clubes na tabela, uma vez que o Tigre é apenas o 16º colocado, o técnico Marcelo Cabo cobra postura de mandante de sua equipe. “Precisamos de ter uma po...