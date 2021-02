Esporte Técnico vê desempenho abaixo do ideal, mas valoriza vitória do Vila Nova Márcio Fernandes aponta competitividade alta do time colorado como segredo para vitória sobre o Jaraguá na estreia do Goianão 2021

O técnico Márcio Fernandes valorizou a vitória do Vila Nova sobre o Jaraguá na estreia do time colorado no Campeonato Goiano de 2021. O treinador disse que se, por um lado, o futebol não foi brilhante, o Tigre foi competitivo e isso será fundamental para o sucesso da equipe na competição estadual. O Vila Nova está no Grupo B ao lado de Goiás, Aparecidense, Goianés...