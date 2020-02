Esporte Técnico vê Atlético-GO em boas condições de avançar na Copa do Brasil Cristóvão Borges já foi campeão como atleta (1989) e auxiliar-técnico (2011). A última partida dele, antes de assumir o Dragão foi pelo torneio nacional em 2017

O técnico Cristóvão Borges, de 60 anos, já foi ao paraíso e desceu ao inferno na Copa do Brasil, como jogador, auxiliar e treinador. Como atleta, foi campeão da 1ª edição (1989), no Grêmio, ao lado de Cuca, Assis (irmão de Ronaldinho Gaúcho) e outros nomes. Como auxiliar de Ricardo Gomes, comemorou o título do torneio, em 2011. Mas, também, provou dissabores de eliminaç...