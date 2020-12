Esporte Técnico vê Atlético-GO com mais opções, mas cobra evolução técnica Na opinião de Marcelo Cabo, rubro-negros precisam aperfeiçoar os últimos passes nas jogadas ofensivas e melhorar o aproveitamento das finalizações para equipe voltar a vencer em casa

O técnico Marcelo Cabo vê o elenco do Atlético-GO com mais opções de escolhas para a definição da formação titular, depois da evolução apresentada pela equipe no intervalo dos jogos contra o Goiás (derrota, por 1 a 0) e a vitória sobre o Ceará, de virada, por 2 a 1. O treinador admite que a ansiedade pode ser um fator que esteja atrapalhando a equipe rubro-negra como mandan...