Esporte Técnico será 'presente' de Natal para o Atlético-GO Presidente do clube rubro-negro diz que definirá treinador até dia 20. Enquanto isso, prioridade da direção é formação de elenco competitivo

O Atlético deve ter um novo técnico até o final deste mês. Comandante no acesso do clube à Série A do Brasileiro, Eduardo Barroca deixou o Dragão após conclusão da Série B e seu substituto deve ser divulgado pela direção rubro-negra “lá pelo dia 20”, segundo o presidente atleticano, Adson Batista.“Não estou muito preocupado com isso, tenho até a comissão técnica perma...