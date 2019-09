Esporte Técnico se preocupa com saldo de gols do Goiás e cobra 'força ofensiva maior e defesa sólida' Alviverde sofreu 32 gols e marcou 20. Boa parte do número negativo de saldo foi acumulada em três goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro

O técnico do Goiás, Ney Franco, está preocupado com o saldo de gols do Goiás na competição, que é negativo, e cobrou "uma força ofensiva maior e uma defesa sólida" no 2º turno da competição. Por ter sofrido 32 gols e marcado 20, o alviverde tem saldo de -12. Boa parte do número negativo foi acumulada nas três goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro (6 a 1 para Santos e...