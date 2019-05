Esporte Técnico ressalta evolução técnica e tática de atletas no Brasileiro Claudinei Oliveira destacou o crescimento do atacante Michael e do lateral esquerdo Jefferson

A primeira vitória do Goiás em casa, na Série A, trouxe alívio ao técnico Claudinei Oliveira. Após o triunfo de 2 a 1, sobre o Ceará, na noite de sábado (dia 11), o treinador elogiou a postura de jogadores como Michael e Jefferson, que são mais jovens e, em alguns jogos, foram questionados pela torcida. "Com relação ao Michael, sabemos do potencial dele. Sabe puxar o cont...