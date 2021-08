Esporte Técnico quer evitar a palavra ‘rebaixamento’ no Vila Nova Hemerson Maria reconheceu que o time colorado pode produzir mais e prevê correções na base da conversa para novo confronto direto na Série B

Após reestrear no comando do Vila Nova, o técnico Hemerson Maria disse que quer evitar a palavra “rebaixamento” no clube vilanovense. O Tigre foi derrotado por 1 a 0 pelo Londrina, e se aproximou da zona de descenso. A equipe está a dois pontos da 17ª colocação, ocupada justamente pelo adversário que bateu o time colorado neste domingo (15). Veja mais: confir...