Esporte Técnico quer Atlético-GO preparado para atmosfera diferente de clássico Goiás e Dragão se enfrentam na elite do Brasileiro e vão a campo precisando de vitória após derrotas na rodada passada

Neste sábado (22), o técnico do Atlético-GO, Vagner Mancini, comandará o time no primeiro clássico dele na Série A, diante do Goiás, às 21 horas, no Estádio da Serrinha. Desde 2010, as duas equipes não se enfrentam na elite e, agora, vão a campo precisando de vitória porque foram derrotadas na rodada passada. No lado alviverde, a reviravolta foi maior, com demiss...