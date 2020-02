Esporte Técnico projeta evolução ofensiva do Vila e admite manutenção de esquema Contra o Crac, time colorado deve seguir com três zagueiros, estratégia que dá maior liberdade aos laterais

O duelo contra o Crac, na noite de segunda-feira, marcará o fim do primeiro turno do Goianão 2020 para o Vila Nova. Com isso, o técnico colorado Ariel Mamede já faz uma avaliação sobre os pontos positivos da equipe e projeta evolução em outros setores, que ainda deixam a desejar. "A gente precisa evoluir muito ofensivamente. Controlar melhor os jogos e transformar em gol...