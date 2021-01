Esporte Técnico português lidera os cowboys da Rensga no CBLOL Renato Dimas “Raven” acertou com a equipe goiana no final do ano passado e inicia parceria com “Gafone” no comando técnico da Rensga

Parte do investimento da Rensga para disputa do Campeonato Brasileiro de League of Leagues (CBLOL) foi para a contratação do técnico Renato Dimas “Raven”. O português de 26 anos é o novo Cowboy da equipe goiana e terá a função de liderar o time na principal competição dos esportes eletrônicos do Brasil. “A Rensga me atraiu desde o início por sua imagem – o cowboy e o jeito de se comunicar – que é ...