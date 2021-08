Esporte Técnico pede Vila Nova no limite ‘físico, técnico e mental’ para vencer o Londrina Antes da reestreia, Hemerson Maria pede atenção contra a equipe comandada por Márcio Fernandes, que foi campeão pelo Tigre na Série C 2020

O técnico Hemerson Maria quer o Vila Nova no seu limite para o Tigre vencer o Londrina e se recuperar na Série B após perder para Sampaio Corrêa e Vasco. A equipe colorada visita o Tubarão, no domingo (18), no duelo que marca a reestreia do treinador de 49 anos no comando do time vilanovense. “Vamos ter que jogar dentro do nosso limite físico, técnico e mental p...