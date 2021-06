Esporte Técnico pede ‘erro zero’ para Vila Nova abrir vantagem na Copa do Brasil Wagner Lopes terá o desfalque do zagueiro e capitão Rafael Donato, e reforça o discurso de que o time colorado precisa de raça e determinação para superar o Bahia no torneio nacional

Com apenas uma mudança na formação titular, o Vila Nova encerrou na segunda-feira (31) a preparação para o jogo desta terça-feira (1º) contra o Bahia. O confronto válido pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil será disputado no OBA, a partir das 16h30, e para o treinador Wagner Lopes o time colorado precisa minimizar erros para abrir vantagem na eliminatória. “A gente sabe a ...