Esporte Técnico pede boa atuação mental para Vila Nova vencer o Operário-PR Treinador entende que aspecto psicológico será determinante para a partida desta terça-feira (28)

O técnico Higo Magalhães definiu o jogo do Vila Nova contra o Operário-PR, nesta terça-feira (28), como uma “guerra mental”. Para ele, quem estiver melhor no aspecto psicológico poderá sair de campo com a vitória. O Tigre chega embalado para o confronto, após vencer o rival Goiás por 2 a 1. O duelo contra o Fantasma será disputado no OBA, com torcida, a partir das 21h30....