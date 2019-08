Esporte Técnico mexe na escalação alviverde, mas mantém esquema

Em seu primeiro jogo no comando do Goiás, Ney Franco deve manter o esquema tático do time, mas realizar algumas alterações nas peças que entram em campo. No sistema defensivo, Rafael Vaz vai para o banco de reservas. Yago retorna à equipe, já que ficou fora do último jogo, contra o Corinthians, por força contratual, e formará a dupla de zaga com Fábio Sanches. No mei...