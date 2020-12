O técnico Marcelo Veiga, do São Bernardo, morreu nesta segunda-feira (14) aos 56 anos após complicações por conta da Covid-19. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do treinador.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista. Veiga havia testado positivo para o coronavírus no dia 13 de novembro. O treinador teve piora na saúde nos dias seguintes e se encontrava desde o último dia 20 em situação delicada.

O Atlético-GO, clube que Marcelo Veiga defendeu enquanto era jogador, lamentou a morte do treinador:

O Atlético Clube Goianiense lamenta profundamente o falecimento do ex atleta e treinador Marcelo Veiga. O clube se solidariza com os amigos e familiares. Veiga foi atleta do Dragão no final dos anos 1990! ⚫ #Luto pic.twitter.com/x6xykVNh70 — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) December 14, 2020

Com passagens por diversos clubes do país, Veiga estava no São Bernardo desde o início do ano, vindo do Ferroviário-CE. Ele ainda comandou Botafogo-SP, Portuguesa e Bragantino, entre outros clubes.

A principal relação de Veiga no futebol ao longo da carreira foi com o Bragantino. Foram 516 jogos em seis vezes no comando do time do interior de São Paulo, coroados com acessos e o título da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2007.

O Red Bull Bragantino divulgou uma nota de pesar após a confirmação da morte do treinador. "Seu legado e importância são inegáveis para o clube, que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares, e uma passagem de luz e paz ao treinador. Obrigado, Veiga!", diz trecho.

Como jogador, Marcelo Veiga iniciou a trajetória como lateral-esquerdo no Santo André, em 1982, e passou por clubes como Santos, Internacional, Goiás, Bahia e Atlético-GO. Ele pendurou as chuteiras em 1999, após defender o Itumbiara.