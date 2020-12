Esporte Técnico lamenta falhas e espera vitórias em 'finais' para o Goiás Glauber Ramos vê evolução na fase ofensiva do jogo e ressalta importância de vitórias na sequência com Sport e Coritiba

Após a derrota para o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, na noite desta segunda-feira (21), o técnico Glauber Ramos lamentou as falhas apresentadas pelo Goiás que culminaram na virade e o resultado negativo. O treinador, no entanto, valorizou a evolução do jogo ofensivo esmeraldino e mira vitórias nos confrontos diretos contra Sport e Coritiba. ...