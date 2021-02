Esporte Técnico lamenta falhas do Goiás, mas ainda crê em permanência na elite Glauber Ramos admite que gols em falhas de jogadas aéreas atrapalharam diante do Fluminense

Com três gols sofridos no 1º tempo diante do Fluminense, o Goiás foi derrotado pela equipe carioca no Engenhão e viu sua situação ficar mais delicada quanto à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Glauber Ramos lamentou as falhas da equipe em jogadas treinadas durante a semana, mas ressaltou que não vai jogar a toalha. "Tivemos a semana cheia ...