Esporte Técnico lamenta derrota para o Grêmio, mas valoriza garra do Goiás Glauber Ramos acredita que o time esmeraldino mostrou espírito de equipe de valor e espera reação contra o São Paulo

O técnico Glauber Ramos lamentou a primeira derrota no comando do Goiás, ao perder para o Grêmio, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (30), em Porto Alegre, mas valorizou a entrega que os jogadores estão demonstrando para tentar evitar o rebaixamento do Goiás à Série B do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino foi derrotado em uma partida em que aprese...