Esporte Técnico interino do Atlético-GO espera Newell's Old Boys aberto: 'eles acreditam na classificação' Eduardo Souza não confirmou quem será o substituto de João Paulo, meia que está suspenso

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, acredita que o time atleticano tem boas possibilidades de conquistar a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana em Rosário (Argentina), na noite desta terça-feira (25), no Estádio Marcelo Bielsa. O interino do Dragão espera que o Newell's Old Boys possa ser mais ofensivo do que foi na 1ª rodada, em Goiânia, quando houve e...