Técnico Gustavo Conti assume seleção masculina de basquete

Campeão do NBB com o Flamengo na última temporada, Gustavo Conti é o novo técnico da seleção masculina de basquete. O anúncio foi feito pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete) nesta segunda-feira (20). Ele seguirá com os trabalhos no clube carioca. Conti chega para substituir o croata Aleksander Petrovic, que estava no comando da seleção desde 2017 e pedi...