Técnico goiano do Jaraguá valoriza fase do Gavião

Lucas Oliveira é filho do ex-jogador e técnico Roberto Oliveira. Na infância, foi para Anápolis e festejou título marcante na história do Atlético - o Goianão de 1988. Foi a primeira conquista do pai, em início de carreira como treinador. “Eu me lembro daquela geração. Valdeir, Júlio César, Leonetti, Marçal, Fernando Almeida. Fui para Anápolis torcer”, lembra Lucas Ol...