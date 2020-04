Esporte Técnico Finazzi está com suspeita de Covid-19 Treinador do Goiânia está com quadro febril, apresenta outros sintomas e deve fazer teste para verificar sobre possível contágio com coronavírus

Na semana passada, o ex-jogador e técnico do Goiânia, Finazzi, viajou para São Paulo para providenciar a mudança para a capital goiana, onde comanda o Galo no Estadual (jogos suspensos) e em preparação à disputa da Série D. Mas, na capital paulista, Finazzi começou a passar mal no fim de semana. Febril, com inflamação na gargante e dores no corpo, ele disse não saber...